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Зеленский попросил Британию быстро и существенно усилить украинскую систему ПВО

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил главу МИД Британии Джеймса Клеверли быстро и существенно усилить украинскую систему ПВО.
Зеленский попросил Британию быстро и существенно усилить украинскую систему ПВО
  • Gettyimages.ru

5 мая британский министр прибыл в Киев.

«Зеленский подчеркнул, что наше государство нуждается в быстром и существенном усилении систем противовоздушной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Зеленский заявил, что удары ВС России по объектам ВСУ в последнее время усилились.

2 июня Минобороны России сообщило, что ночью был нанесён удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.

Как отмечал глава Министерства обороны Сергей Шойгу, российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве за последние дни.

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