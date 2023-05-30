Шойгу: российские войска поразили ЗРК Patriot в Киеве за последние дни

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве за последние дни.

По его словам, российские войска отслеживают объёмы и пути поставок западного вооружения на Украину и при выявлении наносят удары.

Министр отметил, что за последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

«Поражён американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ВС России в ходе ударов по Киеву 29 мая, вероятно, поразили ЗРК иностранного производства.

16 мая Минобороны России сообщало, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot.