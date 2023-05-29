Гагин: в ходе ударов по объектам в Киеве мог быть поражён ЗРК иностранного производства

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что ВС России в ходе ударов по Киеву 29 мая, вероятно, поразили ЗРК иностранного производства.

По его словам, которые передаёт РИА Новости, были нанесены две волны ударов.

«Первая волна — это были беспилотные летательные аппараты, это были «герани», с помощью которых были поражены некоторые цели на территории Украины», — сказал Гагин.

Он добавил, что следующая волна ударов была нанесена с помощью крылатых ракет по складам боеприпасов и тылового имущества ВСУ.

«В том числе есть информация о том, что действительно был поражён один из комплексов ПВО иностранного производства. Вероятно, что это один из Patriot», — сказал советник врио главы ДНР.

Утром 29 мая в Киеве зафиксировали более десяти взрывов, при этом воздушная тревога объявлялась на большей территории Украины. Как сообщили в Telegram-канале «Военная хроника», одной из целей массированного ракетного удара стали позиции ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.