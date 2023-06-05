Минобороны: ВС России сдерживают новую атаку украинских БТГ на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны России.
Сейчас наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнём артиллерии и ударами авиации группировки войск «Восток», говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, попытки украинских военных в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на этом направлении не увенчались успехом: противник понёс потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции, в плен попали пять украинских военнослужащих.
Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что на линии фронта в районе Новодонецкого замечены танки Leopard.