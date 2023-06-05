МО России: 31-я мехбригада ВСУ при попытке наступления потеряла 250 человек и 16 танков
- РИА Новости
Так, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе Нескучного, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 бронемашины, в том числе три БМП Bradley, говорится в сводке.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.