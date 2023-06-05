Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МО России: 31-я мехбригада ВСУ при попытке наступления потеряла 250 человек и 16 танков

Короткая ссылка
Попытки украинских военных в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении провалились, противник понёс потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции, заявило Минобороны России. В плен попали пять украинских военнослужащих.
МО России: 31-я мехбригада ВСУ при попытке наступления потеряла 250 человек и 16 танков
  • РИА Новости

Так, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе Нескучного, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 бронемашины, в том числе три БМП Bradley, говорится в сводке.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить