МО России: 31-я мехбригада ВСУ при попытке наступления потеряла 250 человек и 16 танков

Попытки украинских военных в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на Южно-Донецком направлении провалились, противник понёс потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции, заявило Минобороны России. В плен попали пять украинских военнослужащих.

Так, только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе Нескучного, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 бронемашины, в том числе три БМП Bradley, говорится в сводке.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.