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Комбриг Ходаковский сообщил, что на линии фронта в ДНР замечены танки Leopard

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Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что на линии фронта в районе Новодонецкого замечены танки Leopard.
Комбриг Ходаковский сообщил, что на линии фронта в ДНР замечены танки Leopard
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard», — заявил Ходаковский.

По его словам, в районе Новодонецкого зафиксировано «до 30 единиц бронетехники».

Как сообщал глава украинского Минобороны Алексей Резников, западные страны поставили Вооружённым силам Украины около 60 танков Leopard.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.

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