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Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ получили от союзников около 60 танков Leopard

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что западные страны поставили Вооружённым силам Украины около 60 танков Leopard.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью издательству Funke Mediengruppe.

Как отметил украинский министр, в коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.

«Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60», — сказал Резников.

Кроме того, свои танки на Украину отправили Франция, Великобритания и Соединённые Штаты, добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.

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