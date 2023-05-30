Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ получили от союзников около 60 танков Leopard

Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что западные страны поставили Вооружённым силам Украины около 60 танков Leopard.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью издательству Funke Mediengruppe.

Как отметил украинский министр, в коалицию по поставкам Украине танков Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада.

«Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60», — сказал Резников.

Кроме того, свои танки на Украину отправили Франция, Великобритания и Соединённые Штаты, добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской машинкой по сравнению с модернизированным Т-72.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные проинструктированы и имеют понимание, как уничтожать немецкие танки Leopard.