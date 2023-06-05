На Украине проживают около 29 млн человек, из них работают только чуть более 9 млн граждан, сообщил аналитический центр «Украинский институт будущего».

«По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам Украинского института будущего, составляет 29 млн человек. Работают только 9,1—9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остаётся около 6—7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везёт на себе других — 22—23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы», — приводит сообщение института РИА Новости.

По информации аналитиков, коэффициент рождаемости теперь ниже 1, тогда как для прироста населения он должен быть больше 2.

Центр утверждает, что в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, поэтому в стране не будет кому создавать ВВП.

Экономист Джулио Палермо в интервью l'Antidiplomatico ранее выразил мнение, что долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат Украину. По его оценкам, сейчас страна «держится на плаву» за счёт международных кредитов, но она не имеет шансов погасить их.