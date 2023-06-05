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Аналитический центр: на Украине проживают 29 млн человек и работают около 9 млн

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На Украине проживают около 29 млн человек, из них работают только чуть более 9 млн граждан, сообщил аналитический центр «Украинский институт будущего».
Аналитический центр: на Украине проживают 29 млн человек и работают около 9 млн
  • AFP

«По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам Украинского института будущего, составляет 29 млн человек. Работают только 9,1—9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остаётся около 6—7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везёт на себе других — 22—23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы», — приводит сообщение института РИА Новости.

По информации аналитиков, коэффициент рождаемости теперь ниже 1, тогда как для прироста населения он должен быть больше 2.

Центр утверждает, что в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих, поэтому в стране не будет кому создавать ВВП.

Экономист Джулио Палермо в интервью l'Antidiplomatico ранее выразил мнение, что долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат Украину. По его оценкам, сейчас страна «держится на плаву» за счёт международных кредитов, но она не имеет шансов погасить их.

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