Экономист Палермо: долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат Украину
- РИА Новости
«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — сказал он.
Экономист подчеркнул, что США используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией и разрыва связей Москвы и Брюсселя.
Сейчас Украина «держится на плаву» за счёт международных кредитов, но она не имеет шансов погасить их, уверен Палермо.
В мае президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock создание инвестиционного фонда для восстановления государства.