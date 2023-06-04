Долговые обязательства перед США и ЕС уничтожат Украину, считает экономист Джулио Палермо. Такое мнение он выразил в интервью l'Antidiplomatico.

«Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего», — сказал он.

Экономист подчеркнул, что США используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией и разрыва связей Москвы и Брюсселя.

Сейчас Украина «держится на плаву» за счёт международных кредитов, но она не имеет шансов погасить их, уверен Палермо.

В мае президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock создание инвестиционного фонда для восстановления государства.