Украинская армия за сутки потеряла до 425 военных и самоходку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

Активные боевые действия велись отрядом спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки и подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки.

Артиллерия и авиация России наносили удары по противнику в районах Бердычей, Химика, Первомайского и Курахова в ДНР.

«Всего в ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожены до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того сообщалось, что накануне украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.