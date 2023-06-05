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ВСУ за сутки потеряли до 425 военных и самоходку PzH 2000 на Донецком направлении

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Украинская армия за сутки потеряла до 425 военных и самоходку Panzerhaubitze 2000 немецкого производства на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.
ВСУ за сутки потеряли до 425 военных и самоходку PzH 2000 на Донецком направлении
  • РИА Новости

Активные боевые действия велись отрядом спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки и подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки.

Артиллерия и авиация России наносили удары по противнику в районах Бердычей, Химика, Первомайского и Курахова в ДНР.

«Всего в ходе боёв на данном направлении за сутки уничтожены до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того сообщалось, что накануне украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.

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