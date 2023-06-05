Министр обороны Резников: Украина не сможет использовать F-16 в наступлении летом

Украинская армия не сможет использовать американские истребители F-16 во время летнего наступления, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что Киеву нужно время, чтобы подготовить пилотов.

По его словам, F-16 не изменят положение дел этим летом.

«Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их», — сказал министр в интервью японскому телеканалу NHK.

Резников заявил, что страны Запада организовали учебные курсы для пилотов, инженеров и техников, а ВСУ будут готовы применить F-16 осенью или зимой.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.