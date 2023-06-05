Министр обороны Резников: Украина не сможет использовать F-16 в наступлении летом
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По его словам, F-16 не изменят положение дел этим летом.
«Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их», — сказал министр в интервью японскому телеканалу NHK.
Резников заявил, что страны Запада организовали учебные курсы для пилотов, инженеров и техников, а ВСУ будут готовы применить F-16 осенью или зимой.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не будут задействованы в предстоящем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.