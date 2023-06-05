За ночь ВСУ выпустили 31 снаряд по Каховке и другим населённым пунктам Херсонской области
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«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в н. п. Новая Каховка, н. п. Каховка, н. п. Подстепное, н. п. Каиры, н. п. Горностаевка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что наличие жертв и разрушений инфраструктуры уточняется.
Ранее сообщалось, что российские военные не дали ВСУ форсировать реку Днепр.
ВС России нанесли удары по двум лодкам и двум пикапам украинских боевиков. В результате этого погибли 37 украинских солдат, ещё более 20 получили ранения.