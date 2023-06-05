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Марочко: ВС России за неделю на Луганском направлении уничтожили более 2 тысяч бойцов ВСУ

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Российские военнослужащие уничтожили за неделю более 2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наёмников на Луганском направлении.
Марочко: ВС России за неделю на Луганском направлении уничтожили более 2 тысяч бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Луганском тактическом направлении уничтожено порядка 2,3 тыс. украинских боевиков и наёмников», — написал он в Telegram.

Также были уничтожены 70 автомобилей и пикапов, 24 боевые бронированные машины, три танка, 58 гаубичных и реактивных артиллерийских систем.

Ранее Марочко сообщил о прибытии в Харьков и окрестности подразделений иностранных наёмников.

Кроме того, в The Washington Post заявили, что в зоне СВО погибли по меньшей мере 16 американских ветеранов.

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