Марочко: ВС России за неделю на Луганском направлении уничтожили более 2 тысяч бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Луганском тактическом направлении уничтожено порядка 2,3 тыс. украинских боевиков и наёмников», — написал он в Telegram.
Также были уничтожены 70 автомобилей и пикапов, 24 боевые бронированные машины, три танка, 58 гаубичных и реактивных артиллерийских систем.
Ранее Марочко сообщил о прибытии в Харьков и окрестности подразделений иностранных наёмников.
Кроме того, в The Washington Post заявили, что в зоне СВО погибли по меньшей мере 16 американских ветеранов.