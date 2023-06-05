Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ не получится захватить Крым

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Украины недостаточно сил для захвата Крыма.

Он отметил, что в Киеве и Вашингтоне ранее назначали сроки захвата полуострова, а потом переносили их.

«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США», — цитирует РИА Новости Сальдо.

По его словам, это не означает, что российская сторона может расслабиться.

Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.