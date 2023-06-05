Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ не получится захватить Крым
- РИА Новости
Он отметил, что в Киеве и Вашингтоне ранее назначали сроки захвата полуострова, а потом переносили их.
«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США», — цитирует РИА Новости Сальдо.
По его словам, это не означает, что российская сторона может расслабиться.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.