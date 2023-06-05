Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ не получится захватить Крым

Короткая ссылка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у Украины недостаточно сил для захвата Крыма.
Врио главы Херсонской области Сальдо: у ВСУ не получится захватить Крым
  • РИА Новости

Он отметил, что в Киеве и Вашингтоне ранее назначали сроки захвата полуострова, а потом переносили их.

«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США», — цитирует РИА Новости Сальдо.

По его словам, это не означает, что российская сторона может расслабиться.

Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить