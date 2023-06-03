Киев выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
- AP
В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали Будапешт перестать осуществлять провокации.
«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», — приводит текст заявления РИА Новости.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.