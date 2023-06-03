Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Киев выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма

Короткая ссылка
Украинское Министерство иностранных дел выразило Венгрии официальный демарш из-за ролика, в котором демонстрируется карта Украины без Крыма.
Киев выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой Украины без Крыма
  • AP

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали Будапешт перестать осуществлять провокации.

«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», — приводит текст заявления РИА Новости.

Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить