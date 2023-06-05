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РИА Новости: большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО

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Наиболее опытная и подготовленная часть Вооружённых сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции.

Об этом РИА Новости рассказал офицер 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС России с позывным «Шмель».

По его словам, ВСУ в начале СВО потеряли очень много контрактников, которых киевскому режиму получилось подготовить в течение восьми лет до начала спецоперации.

«Можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — отметил российский военный.

Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 250 человек в результате действий ВС России.

Также сообщалось, что в Днепропетровске ударом высокоточным оружием уничтожен цех по сборке беспилотников ВСУ.

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