Рогов: украинские войска увеличили обстрелы тыловых районов Запорожской области
Об этом информирует РИА Новости.
«Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно», — сказал Рогов.
По его словам, украинские войска используют при этом ракеты Storm Shadow и «Точка-У». Рогов добавил, что удары противника наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.
Ранее Рогов заявил о восьмичасовом бое с ВСУ на линии фронта на Запорожском направлении.
Также сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 250 человек в результате действий ВС России.