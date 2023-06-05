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Рогов: украинские войска увеличили обстрелы тыловых районов Запорожской области

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Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости.

«Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска используют при этом ракеты Storm Shadow и «Точка-У». Рогов добавил, что удары противника наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.

Ранее Рогов заявил о восьмичасовом бое с ВСУ на линии фронта на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли 250 человек в результате действий ВС России.

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