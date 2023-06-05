Рогов заявил о восьмичасовом бое с ВСУ на линии фронта на Запорожском направлении

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая», — сказал Рогов.

По его словам, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Он также отметил, что на данный момент боевые столкновения прекратились.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ предприняли попытку прорыва на запорожском фронте.

Также сообщалось, что во время обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ три человека получили ранения.