Рогов: ВСУ предприняли попытку прорыва на запорожском фронте

Украинские боевики вместе с польскими наёмниками попытались прорваться на запорожском фронте в районе Времевского выступа, после двух часов боя ВС России отбросили их обратно, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня около 12:00 боевики ВСУ через разведку боем предприняли попытку прорыва на запорожском фронте в районе Времевского выступа», — написал он в Telegram-канале.

По словам Рогова, в штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники. ВСУ также использовали танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1, отметил он.

«Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознамённой армии ВВО и точным ударам ВКС России, артиллерии и прицельному миномётному огню враг понёс потери (не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций», — написал Рогов.

Активные боевые действия продолжаются, отметил он.

2 июня Рогов заявил, что украинские войска завершили создание ударных группировок для наступления на Запорожском направлении.