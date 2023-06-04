Рогов: три человека ранены осколками сбитых ракет при обстреле Мелитополя

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во время обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ три человека получили ранения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. «По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в результате обстрела были повреждены жилые строения дачного кооператива пгт Мирный. Ранее войска Украины обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Также два человека погибли, двое пострадали при обстреле населённых пунктов Белгородской области со стороны ВСУ.