Рогов: три человека ранены осколками сбитых ракет при обстреле Мелитополя
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, трое пострадавших, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате обстрела были повреждены жилые строения дачного кооператива пгт Мирный.
Ранее войска Украины обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
Также два человека погибли, двое пострадали при обстреле населённых пунктов Белгородской области со стороны ВСУ.