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Гладков: два человека погибли и двое пострадали при обстреле Белгородской области

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Два человека погибли, двое пострадали при обстреле населённых пунктов Белгородской области со стороны ВСУ.
Гладков: два человека погибли и двое пострадали при обстреле Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Ещё одна женщина пострадала — у неё осколочные ранения левого плеча», — написал он в Telegram.

Также при обстреле Безлюдовки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Ранее Гладков сообщил, что количество обстрелов Шебекина значительно сократилось по сравнению с предыдущим днём.

Кроме того, стало известно, что три человека погибли, ещё семь получили ранения, по уточнённым данным, при обстреле села Соболевка 2 июня.

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