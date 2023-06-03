Гладков: два человека погибли и двое пострадали при обстреле Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Ещё одна женщина пострадала — у неё осколочные ранения левого плеча», — написал он в Telegram.
Также при обстреле Безлюдовки погибла женщина, мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей.
Ранее Гладков сообщил, что количество обстрелов Шебекина значительно сократилось по сравнению с предыдущим днём.
Кроме того, стало известно, что три человека погибли, ещё семь получили ранения, по уточнённым данным, при обстреле села Соболевка 2 июня.