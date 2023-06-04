Экс-разведчик США Риттер заявил о тяжёлом ранении главкома ВСУ Залужного под Херсоном

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлое ранение при ракетном обстреле в Херсонской области. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

Риттер добавил, что российский удар ликвидировал ряд украинских разведчиков, которые работали с военными из США и Британии.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что видео с Залужным, опубликованное пресс-службой украинского Министерства обороны после сообщений о его ранении, является фейком.