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Экс-разведчик США Риттер заявил о тяжёлом ранении главкома ВСУ Залужного под Херсоном

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлое ранение при ракетном обстреле в Херсонской области. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер.

«Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

Риттер добавил, что российский удар ликвидировал ряд украинских разведчиков, которые работали с военными из США и Британии.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что видео с Залужным, опубликованное пресс-службой украинского Министерства обороны после сообщений о его ранении, является фейком.

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