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Сальдо заявил, что киевские власти перешли в «новую фазу военно-политической истерии»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти перешли в «новую фазу военно-политической истерии». Об этом сообщает РИА Новости.
Сальдо заявил, что киевские власти перешли в «новую фазу военно-политической истерии»
  • AP

«Враг перешёл в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может», — сказал Сальдо.

Он добавил, что ВС России должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций, а мирные жители — к действиям по системе гражданской обороны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине выстраивается внутренний фронт против президента Владимира Зеленского из-за некомпетентности и провалов его правительства, утверждает.

Он выразил уверенность, что в стране растёт недовольство Зеленским из-за провалов ВСУ.

По его мнению, президента может ждать противостояние с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе за власть.

2 июня командир батальона «Крым» заявил, что украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, видна как «советская школа», так и внедрение методов НАТО.

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