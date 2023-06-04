Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что около половины проверенных бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными к использованию.

Об этом он написал с своих соцсетях. Министр представил инфографику о ситуации с бомбоубежищами.

«По состоянию на 08:00 сегодня проверено 1078 объектов. Из них половина нерабочих — не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть. С недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми: когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытие в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрытыми», — цитирует Камышина РИА Новости.

Когда проверяющие открывали убежища, «они оказывались непригодными для использования», добавил он.

По данным министра, 11% убежищ были закрытыми, ещё 33% оказались непригодными к использованию.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием временно отстранить мэра Киева Виталия Кличко от занимаемой должности.

Поводом стало то, что одно из киевских бомбоубежищ оказалось закрыто во время объявления воздушной тревоги в городе.

После этого глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами.