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Нацбанк Украины обязал все банки страны отчитываться о платежах с использованием карт

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Украинские СМИ сообщают, что Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм.
Нацбанк Украины обязал все банки страны отчитываться о платежах с использованием карт
  • Gettyimages.ru

Как пишет «СТРАНА.ua», нововведение вступает в силу с 5 июня.

Уточняется, что регулятору надо будет передавать данные о трёх видах карточных операций — перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, оплата через интернет.

По данным издания, в Нацбанк надо будет сообщать не только информацию о плательщике, но и о получателе. Это касается карт, выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

В мае Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны.

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