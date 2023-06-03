Bloomberg: Минобороны Украины отвергло индонезийский план по разрешению конфликта в стране

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отверг высказанное министром обороны Индонезии Прабово Субианто предложение, которое предполагает создание демилитаризованной зоны в районе украинского конфликта.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Резников назвал предложенный Индонезией план «странным».

«Звучит как российский план, а не индонезийский план», — констатировал украинский министр.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

До этого президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности страны стать «мостом» между Россией и Украиной.