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Средства ПВО за сутки сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в ДНР

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Российские средства ПВО за сутки сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.
Средства ПВО за сутки сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики был сбит украинский вертолёт Ми-8.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.

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