Средства ПВО за сутки сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в ДНР

Российские средства ПВО за сутки сбили украинские самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики был сбит украинский вертолёт Ми-8.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области.