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Константинов: мир на Украине возможен, если Запад осознает необходимость диалога с Россией

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймёт, что с Россией нужно договариваться.

Об этом информирует РИА Новости.

«Пока они к такому выводу не созрели», — сказал Константинов.

Также глава крымского парламента назвал украинского лидера Владимира Зеленского «временной фигурой», чьи политические дни «сочтены».

По словам Константинова, условия будущего мира будут сформированы «уже без Зеленского».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев прочно закрыл двери для переговоров с Москвой.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Зеленского про Украину в НАТО говорят о нежелании сесть за стол переговоров.

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