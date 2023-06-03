РИА Новости: российские танкисты уничтожили украинских разведчиков на севере ДНР
Об этом РИА Новости рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан».
«Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — сказал российский военный.
При этом командир отметил, что в настоящее время ситуация на этом направлении стабильная.
Ранее в Минобороны сообщили о поражении российской авиацией украинского командного пункта в районе Северска.
Также поступала информация об уничтожении спецназом ВС России опорного пункта и четырёх групп украинской пехоты.