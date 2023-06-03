Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: российские танкисты уничтожили украинских разведчиков на севере ДНР

Короткая ссылка
Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС России на севере ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан».

«Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — сказал российский военный.

При этом командир отметил, что в настоящее время ситуация на этом направлении стабильная.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении российской авиацией украинского командного пункта в районе Северска.

Также поступала информация об уничтожении спецназом ВС России опорного пункта и четырёх групп украинской пехоты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить