РИА Новости: российские танкисты уничтожили украинских разведчиков на севере ДНР

Экипаж российского танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады уничтожил группу противника численностью до десяти человек, которая пыталась произвести разведку передовых позиций ВС России на севере ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир танкового взвода с позывным «Хан».

«Буквально за 15 минут подъехали на закрытую огневую позицию, отработали восемь снарядов, было попадание», — сказал российский военный.

При этом командир отметил, что в настоящее время ситуация на этом направлении стабильная.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении российской авиацией украинского командного пункта в районе Северска.

Также поступала информация об уничтожении спецназом ВС России опорного пункта и четырёх групп украинской пехоты.