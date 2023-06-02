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Зеленский пожаловался на то, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к нему

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Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев не может получить достаточное количество систем ПВО от Запада, в том числе комплексов Patriot, на которые выстроилась целая очередь.
Зеленский пожаловался на то, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к нему
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«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача — не 70—75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит», — сказал украинский политик после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом, его цитирует ТАСС.

2 июня Минобороны России сообщило, что ночью был нанесён удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины.

Как отмечал глава Министерства обороны Сергей Шойгу, российские войска поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве за последние дни.

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