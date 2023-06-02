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Бывший вице-премьер Украины: переговоры нужно вести после денацификации и без Зеленского

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Москве нет смысла вести переговоры с Киевом до денацификации Украины, заявил бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник.

«Президент Российской Федерации сказал о денацификации. Наверное, переговоры стоит вести, когда произойдёт это», — цитирует его РИА Новости.

Табачник также выразил мнение, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским «невозможно».

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что одним из условий достижения мира является возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о её государственном суверенитете.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал несуразными «мирные инициативы», выдвигаемые Зеленским.

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