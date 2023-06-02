ТАСС: дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что беспилотники успешно прошли испытания в зоне СВО и в настоящее время оснащаются боевой частью.
«В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полёта, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
Ранее в Минпромторге заявили, что производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит 6 тыс. шт.
Также сообщалось, что концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширил их производство.