ТАСС: дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

В конструкторском бюро «Око» сообщили о подготовке дронов-камикадзе самолётного типа «Привет-82» к применению в различных подразделениях в зоне СВО.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что беспилотники успешно прошли испытания в зоне СВО и в настоящее время оснащаются боевой частью.

«В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полёта, радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге заявили, что производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит 6 тыс. шт.

Также сообщалось, что концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширил их производство.