«Калашников» кратно увеличивает производство беспилотников

Концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширяет их производство. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Мы создали дивизион беспилотных летательных аппаратов... Консолидировали все наши мощности по разработке, производству и расширяем кратно производство», — сказал он.

По его словам, в дивизион войдут наземные средства запуска беспилотников, средства управления и всё, что необходимо для эффективного функционирования БПЛА.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» увеличил производство оружейных изделий в первом квартале 2023 года на 38%, установив рекорд за последние 10 лет по количеству сданной продукции.

В марте специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.