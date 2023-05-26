Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Калашников» кратно увеличивает производство беспилотников

Короткая ссылка
Концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширяет их производство. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил президент концерна Алан Лушников.
«Калашников» кратно увеличивает производство беспилотников
  • Gettyimages.ru

«Мы создали дивизион беспилотных летательных аппаратов... Консолидировали все наши мощности по разработке, производству и расширяем кратно производство», — сказал он.

По его словам, в дивизион войдут наземные средства запуска беспилотников, средства управления и всё, что необходимо для эффективного функционирования БПЛА.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» увеличил производство оружейных изделий в первом квартале 2023 года на 38%, установив рекорд за последние 10 лет по количеству сданной продукции.

В марте специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить