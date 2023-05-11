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«Калашников» с начала года сдал рекордное за 10 лет количество оружейных изделий

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Концерн «Калашников» увеличил производство оружейных изделий в первом квартале 2023 года на 38%, установив рекорд за последние 10 лет по количеству сданной продукции.
«Калашников» с начала года сдал рекордное за 10 лет количество оружейных изделий
  • РИА Новости

«Мы с удовлетворением можем заявить, что задачи, которые в прошлом году поставили перед концерном президент и министр обороны России по увеличению объёмов выпуска продукции в рамках ГОЗ, выполняются нами в полном объёме», — заявил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Отмечается, что завод продолжил серийное освоение новой продукции: пистолета-пулемёта ППК-20 и ружей TR9S (Иж-2102) и TG2S (Иж-224).

В начале мая в концерне «Калашников» сообщили о начале поставок новой формы для ВС России.

Уточняется, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

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