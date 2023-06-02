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Минпромторг: производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит шесть тысяч штук

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Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что производство гражданских беспилотников в текущем году составит более шести тысяч штук.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в кулуарах ЦИПР-2023.

«Мы прогнозируем, что объём производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы», — сказал Шпак.

При этом он выразил уверенность, что данная отрасль будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023–2024 годах.

Ранее концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширил их производство.

Также Кабмин заявил о необходимости повысить долю высокотехнологичной продукции России до 75%.

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