Минпромторг: производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит шесть тысяч штук
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в кулуарах ЦИПР-2023.
«Мы прогнозируем, что объём производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы», — сказал Шпак.
При этом он выразил уверенность, что данная отрасль будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023–2024 годах.
Ранее концерн «Калашников» создал дивизион беспилотных летательных аппаратов и кратно расширил их производство.
Также Кабмин заявил о необходимости повысить долю высокотехнологичной продукции России до 75%.