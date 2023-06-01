ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака

Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Украина обязана выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака.

«Суд пришёл к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям... равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд обязал власти Украины выплатить каждому из заявителей по €5 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб и по €4 тыс. за расходы и издержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании института зарегистрированного гражданского партнёрства.

В августе 2022 года Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.

По его словам, «права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», а по Семейному кодексу Украины «семью составляют лица, совместно проживающие и связанные общим бытом».