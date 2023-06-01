Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака

Короткая ссылка
Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому Украина обязана выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака.
ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ в регистрации однополого брака
  • Gettyimages.ru

«Суд пришёл к выводу, что разница в подходе в данном вопросе, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям... равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд обязал власти Украины выплатить каждому из заявителей по €5 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб и по €4 тыс. за расходы и издержки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании института зарегистрированного гражданского партнёрства.

В августе 2022 года Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.

По его словам, «права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», а по Семейному кодексу Украины «семью составляют лица, совместно проживающие и связанные общим бытом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить