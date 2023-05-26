Зеленский предложил проработать вопрос создания института гражданского партнёрства

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании института зарегистрированного гражданского партнёрства.

Отмечается, что петиция о регистрации партнёрства однополых и разнополых пар набрала необходимое число голосов для того, чтобы этот вопрос рассмотрел украинский президент.

«Рассматривая летом прошлого года петицию об однополых браках, я акцентировал внимание на том, что по Конституции Украины брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины (ст. 51)», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он подчеркнул, что эта статья не может быть изменена в рамках военного или чрезвычайного положения.

«Также я обратился к кабинету министров Украины с предложением проработать вопрос по поводу введения института зарегистрированного гражданского партнёрства», — говорится в сообщении офиса Зеленского.

В августе 2022 года Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.

По его словам, «права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», а по Семейному кодексу Украины «семью составляют лица, совместно проживающие и связанные общим бытом».