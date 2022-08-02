Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о регистрации однополых браков на Украине
Это следует из ответа Зеленского на соответствующую петицию под заголовком «Легализация однополых браков».
Петиция набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения главой государства.
«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — говорится в ответе Зеленского.
Вместе с тем президент отмечает, что «права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», а по Семейному кодексу Украины «семью составляют лица, совместно проживающие и связанные общим бытом».
«Согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины», — говорится в сообщении.
1 августа Владимир Зеленский поручил Денису Шмыгалю изучить вопрос вручения повесток на улицах, АЗС и блокпостах.