Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос о регистрации однополых браков на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.

Это следует из ответа Зеленского на соответствующую петицию под заголовком «Легализация однополых браков».

Петиция набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения главой государства.

«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты», — говорится в ответе Зеленского.

Вместе с тем президент отмечает, что «права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы», а по Семейному кодексу Украины «семью составляют лица, совместно проживающие и связанные общим бытом».

«Согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины», — говорится в сообщении.

1 августа Владимир Зеленский поручил Денису Шмыгалю изучить вопрос вручения повесток на улицах, АЗС и блокпостах.