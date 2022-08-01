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Зеленский поручил премьеру изучить вопрос вручения повесток на улице и АЗС

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю изучить вопрос, касающийся вручения повесток на улицах, АЗС и блокпостах.
Зеленский поручил премьеру изучить вопрос вручения повесток на улице и АЗС
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция, требующая запретить вручение повесток призывникам на улицах, АЗС и блокпостах.

За неё, как отмечается, проголосовало достаточное количество человек для рассмотрения петиции Зеленским.

«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе», — говорится в ответе Зеленского, который приводит РИА Новости.

Ранее газета The New York Times информировала, что боевой дух армии Украины снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.

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