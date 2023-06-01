В Одессе обстреляли автомобиль, есть погибшие
- РИА Новости
«В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри», — сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «СТРАНА».
По уточнённым данным, один человек погиб, ещё двух пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями.
В ДНР ранее за покушение на мирного жителя приговорили к 13 годам колонии двух боевиков «Азова»*.
До этого донецкий суд приговорил азовца к пожизненному сроку за расстрел пленного солдата.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.