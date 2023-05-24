В ДНР за покушение на мирного жителя приговорили к 13 годам колонии двух боевиков «Азова»

Верховный суд ДНР приговорил военных полка «Азов»* Андрея Пилявского и Романа Харченко к 13 годам лишения свободы за покушение на убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Следствие и суд установили, что с начала СВО Пилявский и Харченко находились на территории Мариуполя.

5 марта 2022 года они заступили на боевой пост в квартире многоэтажки. Азовцы увидели в доме напротив мужчину в гражданской одежде. Тот упрекал их в том, что они заняли позиции в жилом доме.

По данным СК, Пилявский и Харченко знали, что человек не являлся участником вооружённого конфликта, но всё равно открыли по нему огонь, сделав около 20—30 выстрелов. Мужчина успел укрыться и ему удалось выжить.

«В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие преступные действия. Приговором суда Пилявскому и Харченко назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.

Ранее RT сообщал, что донецкий суд приговорил азовца к пожизненному сроку за расстрел пленного солдата.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.