Гладков: мирный житель ранен при обстреле села украинцами в Белгородской области
- РИА Новости
«Под обстрелом ВСУ сразу несколько населённых пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он в Telegram.
Также он добавил, что из-за обстрела украинских террористов загорелся частный жилой дом и взрывной волной посечены несколько частных домовладений.
По его словам, в селе Козинка в настоящий момент из-за обстрела украинцев горят два частных жилых дома.
Ранее Гладков заявил, что украинцы обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град».