Гладков: мирный житель ранен при обстреле села украинцами в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Новая Таволжанка в Шебекинском районе получил осколочное ранение в результате обстрела населённого пункта украинцами.

«Под обстрелом ВСУ сразу несколько населённых пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он в Telegram.

Также он добавил, что из-за обстрела украинских террористов загорелся частный жилой дом и взрывной волной посечены несколько частных домовладений.

По его словам, в селе Козинка в настоящий момент из-за обстрела украинцев горят два частных жилых дома.

Ранее Гладков заявил, что украинцы обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град».