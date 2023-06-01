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Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Града»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино из РСЗО «Град».
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Града»
  • AFP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, после прямого попадания снарядов горит здание общежития, также получило повреждения здание администрации.

Гладков добавил, что в Шебекине нет света. В Шебекинском городском округе есть пострадавший: мужчина получил осколочное ранение стопы.

При этом губернатор опроверг информацию из соцсетей о том, что в результате обстрела автобуса один человек погиб и двое пострадали.

«Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус: он пустой», — заявил глава региона.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в городе Шебекино Белгородской области, который последние дни находится под обстрелом со стороны Вооружённых сил Украины.

Утром 1 июня стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина украинскими военными выросло до восьми.

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