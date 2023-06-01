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Песков: обстрелы в Белгородской области не могут оказать влияние в целом на ход СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с обстрелам в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход СВО на Украине.
Песков: обстрелы в Белгородской области не могут оказать влияние в целом на ход СВО
  • РИА Новости

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, повлияют ли атаки украинских боевиков по Белгородской области на ход военной операции и на её географию.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе Белгородской области от военных, пограничников, спасателей и местных властей.

1 июня Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

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