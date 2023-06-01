Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе Белгородской области от военных, пограничников, спасателей и местных властей.
Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ситуации в Шебекинском районе... действительно, постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и от представителей муниципальных и региональных властей Белгородской области», — заявил он.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить