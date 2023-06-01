Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе

Российский лидер Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе Белгородской области от военных, пограничников, спасателей и местных властей.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ситуации в Шебекинском районе... действительно, постоянно и регулярно президент получает информацию и от наших пограничников, и от военных, и от спасателей, и от представителей муниципальных и региональных властей Белгородской области», — заявил он.

Ранее Минобороны сообщило, что около трёх часов утра украинские боевики пытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Были отражены три атаки украинских террористических формирований. Нарушений границы не допущено.