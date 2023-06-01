Бортников: Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Запад активно подстрекает Молдавию к участию в конфликте на Украине. Об этом он сказал на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ (СОРБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают её к силовой зачистке Приднестровья», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.

В середине мая глава Министерства госбезопасности ПМР Валерий Гебос заявил, что Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения конфликта в Приднестровье.