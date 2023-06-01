Бортников: Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте
- РИА Новости
«Украина стала плацдармом для войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. К участию в украинском конфликте западники активно подтягивают Молдавию, подстрекают её к силовой зачистке Приднестровья», — цитирует его ТАСС.
Ранее Лукашенко заявил, что конфликт на Украине начался задолго до 2014 года.
В середине мая глава Министерства госбезопасности ПМР Валерий Гебос заявил, что Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения конфликта в Приднестровье.