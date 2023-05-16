МГБ Приднестровья: Киев и Кишинёв планируют силовое решение приднестровского конфликта
Об этом пишет РИА Новости.
«На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта», — сказал он.
Гебос также заявил, что Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе.
Он рассказал, что в преддверии запланированного 1 июня в Молдове европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав государств Европы.
8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.
9 мая лидер Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя возможность провокаций со стороны Украины, заявил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты.