Глава МГБ Приднестровья: Тирасполь беспокоит милитаризация Молдавии
Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что в преддверии запланированного 1 июня в Молдове европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав государств Европы.
«Увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность», — отметил он.
8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.
9 мая лидер Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя возможность провокаций со стороны Украины, заявил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты.