Moldpres: Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом пишет агентство Moldpres.

«Зеленский первым из глав государств утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины.