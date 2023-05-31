Пресс-служба Залужного сообщила, что он провёл телефонный разговор с генералом США Милли

Пресс-служба главкома ВСУ Валерия Залужного сообщила, что он провёл телефонный разговор с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая, когда российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту ВСУ под Херсоном.

Собеседник заявил, что главнокомандующему Вооружёнными силами Украины сделали трепанацию черепа.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос отмечал, что украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским установило слежку за Залужным, а также информационно «сливает» его из опасений, что он может стать для него политической угрозой.